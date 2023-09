Basel Basler Kulturgut soll bleiben

Doch zurück: Laut Uvek sind die Fischergalgen in der Naturschutz- und Grünanlagenzone unterhalb des Pharmariesen Roche nicht zonenkonform. Weiter schreibt die Uvek in ihrer Stellungnahme zum Sanierungsvorhaben, dass die in der Böschung platzierten Fischergalgen ihre frühere Funktion verloren hätten und heute privat genutzt würden. „Wir waren alle hell entsetzt, als wir die Aussage der Uvek hörten“, sagt Häner im Gespräch mit unserer Zeitung. Und er ergänzt: „Die können nicht einschätzen, was sie damit anrichten. Die Fischergalgen sind Teil der inoffiziellen Wahrzeichen von Basel.“ So sahen das auch viele Politiker. In diversen lokalen Medien machten sie sich für die Fischergalgen stark.