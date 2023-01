Basel Basler nach Berlin eingeladen

Das Schauspiel von William Shakespeare, nimmt die Hochzeit des Königspaares von Athen als Anlass. Davor aber liegen drei Nächte, die alle in einen zauberhaften Wald führen. Hier regieren Titania und Oberon und der Kobold Puck. Zaubertränke und Identitäten fließen und Partner wechseln. Die Nacht im Wald setzt die Gesetze des Tages außer Kraft und jede und jeder offenbart ganz eigene Träume. Es entsteht ein Raum voller neuer Möglichkeiten. Mit der Basler Compagnie folgt Antú Romero Nunes damit dem Urgrund von Theater – dem Gebrauch der Fantasie, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch auf der Shortlist

Auf der Shortlist des Berliner Theatertreffens waren mit „Dämonen“ in der Regie von Sebastian Nübling und Boris Nikitin und „Einstein on the beach“ in der Inszenierung von Susanne Kennedy und Markus Selg zwei weitere Inszenierungen des Theater Basel vertreten. Termine: 28. Januar, 8./10./12./15./16./18./24. Februar, 6./20./25. März, 4./0. April, Schauspielhaus