Basel: Basler Tramverkehr bald stark eingeschränkt

Vollsperrung geplant

Grund ist der Ersatz der abgefahrenen Gleisanlagen bei der Einmündung aus der Theaterstraße in den Steinenberg, wie die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) jetzt mitteilten. Vom 2. bis 18. April führt der Ersatz der Gleise und Weichen in Richtung Bankenplatz zur Vollsperrung des Tramverkehrs vom Bankverein bis zur Schifflände. Die BVB nutzen diesen Stillstand, um auch die Gleisarbeiten bei der Postkurve und in der Marktgasse zu vollenden.

In der zweiten Bauphase bis 28. April wird die Strecke von der Haltestelle Theater bis Schifflände wieder befahrbar sein. Die Linien 6 und 16 werden dann wieder auf ihren gewohnten Strecken unterwegs sein. Grund für die Großbaustelle ist, dass die dicht befahrenen Gleisanlagen am Theaterbogen nach sieben Jahren ihre Lebensdauer erreicht haben, wie die Netz-Verantwortlichen der BVB an einer Medienkonferenz sagten. Ersetzt werden müssen drei Schienenkreuzungen, acht Weichen, vier Weichensteuerungen und 400 Meter Gleise.