Basel Beide Basel beim Lockern uneinig

Basel/Liestal (sda). Der Kanton Baselland will grundsätzlich in einem einzigen Schritt die besondere Lage und praktisch alle Schutzmaßnahmen aufheben lassen. Dies schreibt die Baselbieter Regierung in der am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme an das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Die vom Bundesrat vorgeschlagene Variante sieht vor, in einem einzigen Schritt am 17. Februar die besondere Lage und praktisch alle Schutzmaßnahmen wie etwa die Zertifikatspflicht aufzuheben.