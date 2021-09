Die Basler China-Community gibt heute, Samstag, am Chinesischen Mondfest unter dem Baumhain auf dem Münsterplatz in Basel einen Einblick in fernöstliche Kultur. Das Fest – in China nach dem chinesischen Neujahr das zweitwichtigste Familienfest – beginnt um 12 Uhr mittags mit typisch chinesischen Verpflegungsmöglichkeiten, teilt das Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt mit. Am Nachmittag laden diverse Workshops und Vorführungen zu Kalligrafie, chinesischem Schach, Guqin oder Zirkusakrobatik zum Mitmachen ein. Um 17.15 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit dem Kinderchor der Han Tong Schule, und nach der Mondkuchenzeremonie folgen Darbietungen mit Musik, Tanz und Akrobatik. Das Chinesische Mondfest Basel hat seinen Ursprung in der Städtepartnerschaft Basels mit Schanghai. Aufgrund der Corona-Bestimmungen des Bundes ist für über 16-Jährige der Zugang zum Gelände nur mit gültigem Covid-Zertifikat und ID oder Pass erlaubt. Die Besucherzahl ist auf 1000 Personen begrenzt. Foto: zVg/Bettina Matthiessen