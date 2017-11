Basel Beruf: Witzbildmaler

Von Rolf Rombach

Was macht ein Cartoonist auf der Bühne? Diese Frage bekommt Ralph Ruthe des Öfteren zu hören im Zusammenhang mit seiner Tournee, die ihn diesen Herbst durch Deutschland und die Schweiz führt. Das Ergebnis konnte das begeisterte Publikum im Basler Volkshaus vergangene Woche bestaunen: Er berichtet von seinem Tagesablauf, stellt die Entwicklung seiner Figuren vor, zeigt Bilder, Filme und er singt: „Ich habe nicht gesagt, dass ich es gut kann – aber ich tue es trotzdem!“ Live bringt er zwei Stücke zum Besten, im Hintergrund läuft der animierte Film zum Text. Dieser Mann ist ein Allrounder – ok, es gibt bessere Sänger – aber Texten, Zeichnen, Komponieren, Drehbuch schreiben – das macht Ralph Ruthe in Personalunion, um seiner Kreativität freien Lauf lassen zu können ohne viel Rücksprachen mit anderen Entscheidungsträgern. Einzige Ergänzung: Für die Videos hat er einen digitalen Animateur. Zu zweit erstellen Ruthe und Falk witzige Kurzfilme, die bei Youtube Klickzahlen im Millionenbereich erzeugen. Frei verfügbar. Ruthe bittet dafür um das Abstellen von Werbeblockern und erhält großes Lob der Internetgemeinde für seine Transparenz. Er ist sein eigener Social-Media-Manager, beantwortet dort Fragen und gibt gerne seine persönliche Meinung zum Besten. Als die Stimmung in Deutschland wegen des Flüchtlingsanstiegs zu kippen drohte, ließ er seinen Gedanken freien Lauf und stellte sich gegen den zunehmenden Rassismus. „Ich bin nicht politisch – ich bin menschlich“ stellt er klar. Eine Einstellung die seine Follower-Zahl von 800 000 auf inzwischen 1,3 Millionen steigen ließ. Nicht schlecht für einen Witzbildmaler, wie er sich selbst nennt.

Die Flossen – zwei Fische und ihr Leben im Glas, Biber und Baum oder die HNO-WG sind nur drei Teams seiner unzähligen Figurenkonstellationen, die in Basel gezeigt wurden. Viele haben ihren Ursprung in seinem dritten Buch „Shit happens!“. Zum Auftakt der über zweistündigen Show erzählt er aus seiner Arbeit: „Die Schwierigkeit ist, in einem Bild ohne viel Vorwissen den Gag auf den Punkt zu bringen.“ Da das bei seinen unzähligen tollen Ideen manchmal in einem Bild nicht ausreicht, ergänzte er sein Repertoire eines Tages mit den Kurzfilmen. „Ich hätte auch Ideen für einen Kinofilm – aber dann bin ich sehr lange damit gebunden.“ Stattdessen zeigt er in seinem Programm eben die Trailer für mögliche Filme seiner Figuren.

Sein erster Film durfte natürlich nicht fehlen: zehn Filme in 100 Sekunden, präsentiert von Fischen. Dieser ist zwar bereits einige Jahre alt und entstand für einen Wettbewerb der Berliner U-Bahn – aber die Lacher sind zeitlos. Seine frühen Werke veröffentlichte Ralph Ruthe im MAD-Magazin als einer der beliebtesten Zeichner. Obwohl manche Zeichnung daraus schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sind selbst bei den Werbeparodien die Lacher garantiert. Notfalls gibt es eine kurze Entstehungsgeschichte zum besseren Verständnis.

Ralph Ruthe nimmt das Publikum mit ins Boot. Zum Auftakt der zweiten Halbzeit dürfen Fragen gestellt werden. Wie er mit Kritik umgehe, möchte eine Dame wissen: „Sehr entspannt“, antwortet er und fügt hinzu, dass er genug positive Rückmeldungen erhalte, um die wenigen lauten Pöbler entsprechend zu verorten. Das kann man auch bei Facebook nachlesen, wo er jedem seine Meinung zugesteht, sich aber auch seinen Mund nicht verbieten lässt. Er lässt sich nicht auf seine Profession reduzieren.

Zum Ende der Show gibt es als Zugabe das zehnte Video zu seinen Werbeparodien. Nochmals schießen den Gästen die Lachtränen in die Augen. Ralph Ruthe bedankt sich auf seine Weise – und das ist bei ihm Standard: Er gibt nach der Show jedem, der möchte, eine persönliche Zugabe und zeichnet nach Wunsch eine seiner Figuren inklusive Selfie – in Basel wurde es kurz vor 1 Uhr, bis der letzte Gast „seinen persönlichen Ruthe“ und ein Wort des Danks bekam.