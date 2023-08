Basel Brückenschlag der Generationen

Ausgesuchte Bands

Mit der entsprechenden Euphorie nach dem gelungenen Durchstreifen der aktuellen „Künstlerlandschaft“ präsentierte Stirnimann das Festival des Jahrgangs 2023. Jedes Konzert wird zwei Teile haben mit jeweils ausgesuchten Musikern und Bands. Wer denkt bei den markanten Titeln der Konzerte da nicht auch an ein spontanes Zusammengehen der beiden jeweiligen Acts?

Bei zwei Terminen schaffe man an einem gemeinsamen Auftritt, ließ Stirnimann sich in die Karten schauen. Da wäre zum einen „Sweet Dreams“ mit dem „Eurythmics Songbook“, gefeatured von Dave Stuart, Ex-Mitglied der Eurythmics, eine legendäre Zeitreise, mit der Stuart eine Tournee startet. Ihn mit Joss Stone und ihrem zeitlosen Soul in direkter Interaktion auf der Bühne zu sehen, das wäre doch was. Die andere Kollaboration, an der Stirnimann arbeitet, ist beim Termin „Reggae Rules“, den „UB 40“ und „Gentleman“ bestreiten. Ein Brückenschlag zwischen Generationen des Reggae könnte hier dem Publikum ein einzigartiges Erlebnis bescheren.