Basel Bund will Verkehrsprobleme lösen

Eine Vielzahl der eingereichten Projekte ist in der Botschaft enthalten. So sollen zum Beispiel die drei Tramprojekte „Tram Letten“, „Tram Petersgraben“ und „Tram 8 bis Läublinpark“ sowie diverse ÖPNV-Drehscheiben unter anderem in Basel, Bottmingen, Pratteln, Zwingen, Riehen und Schliengen mitfinanziert werden. Darüber hinaus sollen die Investitionen zur Elektrifizierung diverser Buslinien in beiden Basel vom Bund finanziell gefördert werden. In der Botschaft sind auch Straßenprojekte in Laufen, in Arlesheim – Münchenstein, Aesch, Birsfelden und Saint-Louis enthalten. In der dringlichen Realisierungsetappe befindet sich außerdem ein umfangreiches Investitionspaket mit Maßnahmen zugunsten des Fuß- und Veloverkehrs.

Einige für das Programm zentrale Maßnahmen wurden jedoch zurückgestuft. Der für die Erschließung des Entwicklungsgebietes Bachgraben-Allschwil wichtige Zubringer Bachgraben – Allschwil inklusive der französischen Umgehung Hésingue-Hégenheim ist nicht als A-Maßnahmen in der Botschaft enthalten. Ebenfalls zurückgestuft wurde das baselstädtische Tram Klybeck.

In den kommenden Wochen werden die Träger des Agglomerationsprogramms Basel die Vernehmlassungsvorlage auswerten und die Abstimmung zwischen den Kantonen und den Behörden in Deutschland und Frankreich koordinieren, geht aus der Mitteilung von Freitag hervor.

Bis zur Eingabefrist der Stellungnahmen am 10. September wird die trinationale Agglomeration Basel eine abgestimmte Stellungnahme erarbeiten, heißt es abschließend.