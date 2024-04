Weniger Nahrungsquellen

Während Igel früher in reich strukturierten Kulturlandschaften häufig vorkamen, sind sie heute aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft und des Verlusts an vielfältigem Kulturland häufig im Siedlungsgebiet zu finden. Die bauliche Verdichtung, der Verlust an wertvoller Grünfläche und der Rückgang der Insekten scheinen dem Igel aber auch im Siedlungsgebiet zuzusetzen. In den vergangenen Jahren mehrten sich die Hinweise, dass die Igelpopulation in der Schweiz abnimmt.

Weniger Igel unterwegs

So etwa zeigen Untersuchungen aus der Stadt Zürich, dass heute bedeutend weniger Igel unterwegs seien als noch vor zwanzig Jahren, informiert das Bau- und Verkehrsdepartement. Es wurde eine Abnahme von 40 Prozent der Igel dokumentiert.