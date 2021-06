Basel Damit die Klimawende gelingt

Basel (ov/wer). „Was machst du? Das macht Basel!“: Unter diesem Motto finden Interessierte ab sofort an elf Posten in der Basler Innenstadt Tipps zu Klimaschutzmaßnahmen, die sich im Alltag einfach umsetzen lassen, kombiniert mit Informationen zur Klimapolitik im Kanton Basel-Stadt. Der Klimaweg richtet sich an die breite Bevölkerung, und damit auch an Schulklassen sowie Besucher in Basel, wie vom Amt für Umwelt und Energie zu erfahren ist.

Im Kanton Basel-Stadt wird bereits in vielen Bereichen etwas für den Schutz des Klimas getan, etwa beim Bauen, bei der Energieversorgung und in der Verkehrs- und Stadtplanung. Aber wo sieht man etwas davon? Und was hat das mit uns zu tun – mit dir und mir? Was kann jede und jeder von uns zum Schutz des Klimas beitragen? Antworten liefert der Klimaweg. Klimaschutz und Klimawandel sind keine einfachen Themen. Je konkreter man davon spricht, umso komplexer werden Erklärungen und Handlungsoptionen.