Basel Damit gute Stimmung herrscht

Natürlich gibt es aufgrund der Corona-Epidemie gewisse Regeln, die von allen Besuchern eingehalten werden müssen, erklärten die Organisatoren. „Damit es keine Menschenansammlungen gibt, werden nur geschlossene Innenhöfe bespielt“, betonte Eichenberger. In diesem Jahr sind daher nur 13 von den möglichen 32 Orten bespielbar.

So ist der Zugang zu den acht kontrollierten Innenhöfen nur dann möglich, wenn ein gültiges Covid-Zertifikat und ein Personalausweis vorgezeigt werden können. Nach einmaliger Kontrolle erhalten die Besucher ein Festival-Armband und damit freien Zugang zu allen Spielorten. In den Innenhöfen selbst kann man sich frei bewegen und muss auch nicht eine Maske tragen, wie weiter zu erfahren war.

Der Eintritt zum Festareal, das sich über einen Großteil der Innenstadt vom Barfüßerplatz bis zum Fischmarkt erstreckt, und zu allen Konzerten ist frei. Dies ist nur möglich, weil die treuen Sponsoren ihre Zuwendungen trotz des abgespeckten Programms nicht reduziert haben.

Die Hauptanlässe werden im Stadthaus Höfli und im Schmiedenhof stattfinden, jeweils ab 19.30 Uhr. Aber auch das Programm an den elf weiteren Spielorten kann sich sehen lassen und bietet vielen lokalen Talenten eine tolle Plattform für ein fulminantes „Heimspiel“. Um Gedränge zu vermeiden, werden neun Streetbands im gesamten Festareal auftreten und so auch in den Gassen für gute Stimmung sorgen.

Auf der Internet Plattform em-bebbi-sy-jazz.ch kann man das genaue Programm abrufen und einen interaktiven Plan herunterladen, um die entsprechenden Spielorte schnell finden zu können. Natürlich gibt es auch eine Bewirtung in den beteiligten Gastronomie-Betrieben – hier gelten jeweils die lokalen Covid-19 Regeln.

Großes Angebot für Musikfans

Gleichzeitig mit „Em Bebbi sy Jazz“ findet in Kleinbasel auch das Bluesfestival „Summerblues Basel“ statt, und zwar an den vier Spielorten Claraschulhaus, Theodorschulhaus, Lindenberg und Silberberg. Somit wird den Musikfans in der Region ein riesiges musikalisches Angebot offeriert, welches sie sich nicht entgehen lassen sollten. Komfortabel ist, dass man nach Erhalt des Festival-Armbands freien Eintritt zu allen Konzerten an beiden Events erhält. Weitere Infos erhalten Interessierte im Internet unter www.em-bebbi-sy-jazz.ch.