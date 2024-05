Die Bauarbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2025 starten und Ende 2029 abgeschlossen sein. Ab wann die höheren Güterwagen auf dem Abschnitt fahren können, hängt gemäß SBB vom Abschluss der Bauarbeiten auf der französischen Seite ab. Die EU, die Regierung Frankreichs und der Bundesrat wollen der Mitteilung zufolge die Neat-Strecken via Frankreich besser zugänglich machen. So sollen Güterzüge mit Sattelaufliegern von vier Metern Eckhöhe auch via Elsässerbahn zum Gotthard- und Lötschberg-Basistunnel gelangen. Das Projektdossier liegt ab den 8. Mai für 30 Tage in Basel öffentlich auf.