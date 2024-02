Basel: Damit mehr Gäste kommen

Insgesamt verzeichneten die Basler Hotels 1,47 Millionen Übernachtungen. Das entsprach einem Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einer Steigerung um 3,6 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019. Der Heimmarkt hat sich laut Statistik mit einem Plus von 13,4 Prozent gegenüber 2019 gut entwickelt. Ein leichtes Plus wies im selben Zeitraum der europäische Raum auf, während die Anzahl der Gäste aus den Fernmärkten um sieben Prozent zurückging.