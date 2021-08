Basel Der Delta-Variante die Stirn bieten

Basel/Bern (sda/wer). So könnte beispielsweise die Maskentragpflicht eingeschränkt werden, wie Berset in einem Interview sagte. Wenn es gut laufe, seien in wenigen Wochen weitere Lockerungen wie zum Beispiel eine Einschränkung der Maskenpflicht möglich, sagte der Bundesrat in einem am Samstag online veröffentlichten Interview mit „SonntagsZeitung“ und „Le Matin Dimanche“. Die Situation sei in diesen Tagen jedoch noch unübersichtlich. Damit war der Übergang in die Normalisierungsphase vorerst noch nicht absehbar.

„Wir haben die ansteckendere Delta-Variante. Und viele kommen aus den Ferien zurück, was das Risiko von Ansteckungen in der Schweiz erhöht“, erklärte Berset. Die Kinder und Jugendlichen würden sich bald wieder in der Schule treffen und könnten die Verbreitung beschleunigen. „Wir müssen jetzt schauen, wie sich das auf die Fallzahlen auswirkt.“