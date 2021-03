Basel Die Basler gehen wieder shoppen

Sechs Wochen Lockdown haben ein Ende

Nach sechs Wochen Lockdown im Handel zog es die Basler gestern wieder in größerer Zahl vor allem in die Bekleidungsläden und Boutiquen an der Freien Straße, die pünktlich zur Wiedereröffnung mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf das Wintersortiment lockten. Andernorts, wie in der Gerbergasse, blieb es dagegen relativ ruhig. „Nein, es ist nicht sehr viel los heute“, stellt die Verkäuferin eines Schuhgeschäfts fest. „Aber es ist sehr früh. Warten wir ab, was der Tag noch bringt.“

In einem Buchladen in der Nähe des Marktplatzes steht neben einem Display, das mit Grün anzeigt, dass noch genug Kunden eintreten dürfen, eine junge Mitarbeiterin: „Es ist schon schön, wieder normal arbeiten zu können.“ Während der Schließung habe man nur nach vorheriger Bestellung im Internet Kunden Bücher zur Abholung aushändigen können. „Dieses Angebot ist auch rege genutzt worden.“ Vor allem von Studenten, die auf die nötige Literatur fürs Studium angewiesen waren, berichtet die Buchhändlerin.

In einer Modeboutique an der Rheinbrücke empfängt Monika Glauser wieder Kunden auf der Verkaufsfläche. Ihre Chefin habe während des Lockdowns über das „Click and Collect“-System Ware verkaufen können. „Ich selbst bin dreimal die Woche aus dem Baselbiet ins Geschäft gefahren, damit Kunden ihre Bestellungen abholen konnten.“

Zudem sei man jetzt auf Instagram sehr aktiv. „Der Online-Verkauf hat uns geholfen, die Zeit im Lockdown einigermaßen gut zu überstehen“, berichtet die Verkäuferin.

Aber nicht nur die Läden dürfen seit gestern wieder öffnen, auch Treffen in größeren Gruppen sind erlaubt, und gewisse sportliche Aktivitäten sowie Museumsbesuche sind möglich. Deshalb ist nicht jeder auf Schnäppchenjagd in der Stadt unterwegs.

Einige wollen einfach das schöne Wetter genießen und erfreuen sich daran, dass Basel wieder ein Stück lebendiger geworden ist.

„Es war schon sehr traurig, mitzuerleben, dass so viele Geschäfte schließen mussten“, meint ein älterer Herr, der vor einem Einrichtungsladen Porzellangeschirr im Schaufenster anschaut. „Ich verstehe, dass wir wegen des Virus noch vorsichtig sein müssen, aber das Gemüt leidet, wenn um einen herum alles zu hat.“