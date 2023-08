Basel „Die Bundesfeier gehört zum Leben dazu“

Rund 100 000 Besucher

Bei der Feier am Rhein, die bis 1 Uhr des eigentlichen Nationalfeiertags dauerte, waren rund 100 000 Besucher erwartet worden. Sie reihten sich beidseitig des Rheins in zahlreichen Festrestaurants auf und füllten drei Rheinbrücken. Alle warteten auf den Höhepunkt mit dem Feuerwerk ab 23 Uhr. Zuvor fanden unter anderem ein Schlagruderwettbewerb des Wasserfahrvereins „Fischer-Club Basel“ und die traditionellen Vorführungen des Feuerlöschbootes statt. Zudem standen auf verschiedenen Plätzen der Innenstadt Auftritte von Jodelchören, Alphornformationen und Unterhaltungsorchestern auf dem Programm. Genauso vielfältig wie die Musik waren die kulinarischen Angebote, die von indischen Samosas über Bratwurst mit „Pommes Weiß-Rot“, Raclette, Crêpes und Eiscreme hin zu Seelachs mit Pellkartoffeln reichten. Die zahlreichen Besucher nahmen an den Zeltgarnituren und Tischen in Rheinnähe Platz, unterhielten sich, nippten am Bierchen oder am Cocktail.

Bundesfeier – das ist auch die Gelegenheit, seine Lieben zu treffen und ausgelassen zu sein. Etwa die achtköpfige Familie, die ein kleines Fotoshooting am Ufergeländer abhielt oder die beiden Freundinnen, die je zwei Piccoli samt Bechern mitbrachten, um zusammen anzustoßen.