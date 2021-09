Basel Die Region noch stärker vernetzen

Von Adrian Steineck

Regio. Zu Beginn der Konferenz, die aus Gründen des Abstandhaltens im größten Saal des Congress Centers Basel stattfand, ließ von Wartburg die Lehren aus dem bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie Revue passieren. „Diese Erfahrung hat gezeigt, dass wir in der Oberrhein-Region nicht nur in der Not über Ländergrenzen hinweg zusammenstehen sollten“, sagte er und gab sich überzeugt: „Für die nächste Pandemie sind wir von Beginn an besser gerüstet.“ Zugleich habe die Anfangszeit der Pandemie auch eines gezeigt: „Welche Gebietskörperschaft von einem Virus stark betroffen ist, hängt auch vom Zufall ab“, so von Wartburg. Ereignisse wie der Kirchentag im Elsass, der dort für eine Zunahme der Covid-19-Infektionen führte, hätten ebenso gut in der Schweiz oder in Südbaden stattfinden können. Daher sei eine Rückkehr zum Nationalstaat, wie sie angesichts der Grenzschließungen in der Region teilweise propagiert wurde, gegen eine Pandemie auch der falsche Weg. Er könne diese Haltung zwar aus psychologischer Sicht verstehen, aber: „Es gilt, gerade in einer solchen Krise zusammenzuarbeiten, alles andere ist eine Illusion“, sagte der Präsident des Oberrheinrats. Es gelte, die Errungenschaften des Schengener Abkommens wie etwa die offenen Grenzen zu schützen.