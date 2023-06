Basel Die Schönheit hat auch ihren Preis

Wie ein Müllsack im Sommer

Allerdings hat die Schönheit der riesigen Pflanze aus dem Regenwald in West-Sumatra ihren Preis. Wer sie bewundern will, muss auch ihren Gestank ertragen. Denn die Pflanze setzt in Sachen Bestäubung voll auf die Liebhaber von Kadavern – also Aaskäfer, Aasfliegen oder auch Aasbienen.

Am ehesten erinnert der Geruch an einen Müllsack, der zu lange in der Sonne stand. Dieser Duft hatte sich gegen 18.30 Uhr bereits entfaltet und zog den Besuchern immer wieder in Wellen in die Nase.