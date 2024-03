Basel: Die Schweiz ist keine Wachstumsinsel

In der bereinigten Berechnung werden die Lizenzeinnahmen für größere Sportanlässe, die oft in der Schweiz anfallen, herausgerechnet. Ohne diese Bereinigung wäre der Rückgang von 2023 gegenüber 2022 gar noch deutlicher ausgefallen (0,7 nach 2,6 Prozent). Die Zahlen sind allerdings noch mit Vorsicht zu genießen. Wie auch immer: An der klaren Verlangsamung im vergangenen Jahr dürfte sich nichts ändern. Diese stehe im Zusammenhang mit der Normalisierung im Nachgang zur Corona-Krise, begründet das Seco. Zudem habe das herausfordernde internationale Umfeld auf der konjunkturellen Entwicklung gelastet. Vor allem in Deutschland, dem wichtigsten Schweizer Handelspartner, stand oder steht die Wirtschaft praktisch still.