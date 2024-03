Basel: Dopingmittel statt Drogen

Fleischschmuggel

Ein Schwerpunkt in der Strafverfolgung durch das BAZG war 2023 der Fleischschmuggel. So ermittelte die Behörde 263 Tonnen geschmuggeltes Fleisch, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Weniger Einnahmen

Die Einnahmen des BAZG sanken 2023 um 0,7 Milliarden auf 23,6 Milliarden Franken. Damit trägt das Bundesamt zu rund einem Drittel der gesamten Bundeseinnahmen bei. Den Rückgang gegenüber dem Vorjahr führt die Zollbehörde auf ein verändertes Konsumverhalten zurück. So erklärt sich die Abnahme bei der Mineralölsteuer und der CO2-Abgabe auf Brennstoffe.

Die Verringerung bei der Tabaksteuer begründet das Bundesamt mit dem vermehrten Zigaretten-Kauf im Ausland oder in Zollfreiläden aufgrund der Preisdifferenz. Hinzu kommen die sinkenden Raucherzahlen sowie ein wachsender Anteil tiefer besteuerter Tabak-Alternativen.