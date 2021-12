122 junge Leute betroffen

In einem Basler Krankenhaus befanden sich 100 Personen (plus sechs gegenüber dem Vortag), davon 63 (plus drei) mit Wohnsitz in Basel-Stadt, wie den täglich aktualisierten Fallzahlen auf der Internetseite des Kantons zu entnehmen ist. 14 (plus eins) Covid-19-Erkrankte mussten auf der Intensivstation behandelt werden. 122 der insgesamt 326 Neuinfektionen betrafen Kinder und Jugendliche. In Isolation waren 1393 Personen, in Quarantäne 763.