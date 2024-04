Basel: Drogenberatung warnt Konsumenten

Kokain an der Spitze

Beim Kokain stellte die Dibs jedoch einen Rückgang der gestreckten Substanzen im Vergleich zu den Vorjahren fest. Bei 92 Prozent aller Proben handelte es sich um Kokain ohne pharmakologisch aktive Streckmittel. In den ersten vier Probejahren wurden hingegen noch bei rund einem Viertel aller Kokainproben Streckmittel nachgewiesen, wie es in der Mitteilung heißt. In den meisten untersuchten Fällen wurde das Kokain mit Entwurmungsmittel Levamisol, dem Schmerzmittel Phenacetin oder einem Gemisch aus beidem gestreckt. Mit 97 abgegebenen Proben war Kokain die am häufigsten analysierte Substanz bei der Dibs. Es folgen Ecstasy (78), Amphetamin (55) sowie anderes wie Meskalin, Pilze und neue psychoaktive Substanzen mit insgesamt 50 Abgaben.

Die analysierten MDMA-Tabletten enthielten wie bereits in den Vorjahren oft zu hohe Wirkstoffanteile. Das war in 14 von 19 Tabletten der Fall, wie das GD schreibt. Bei den Cannabisproben stellte die Dibs einen Rückgang von beigemischten synthetischen Cannabinoiden fest. Im Jahr 2023 war dies lediglich bei einer von 36 Proben der Fall, im Vorjahr bei gar keiner. In den Jahren 2020 und 2021 war dies noch bei 69 beziehungsweise 39 Prozent der Fall. Synthetische Cannabinoide können große Gesundheitsrisiken und ungewollte Wirkungen zur Folge haben, wie das GD schreibt.