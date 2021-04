Basel Ein Baum der Zukunft?

Inschutznahme eines Baums

Bei der Intervention in Basel, die von der Kulturstiftung Basel KBH.G getragen wird, ist ein Baum quasi als künstlerisches Readymade übrig geblieben. Das ändert laut Littmann den inhaltlichen Hintergrund der Intervention. Sei die Aktion in Klagenfurt noch von der düsteren Vision getragen gewesen, dass sich die Natur dereinst vielleicht nur noch in einem Reservat betrachten lasse, handle es sich in Basel quasi um die Inschutznahme eines Baumes.

Im ersten Moment erhebt die elegant geschwungene Holzarena den „Stellvertreter des Waldes“, so Littmann, zum kontemplativen Kunstwerk, als das man den Baum in seiner natürlichen Umgebung wohl weniger wahrnimmt.

Der Baum selber, es handelt sich um einen kaukasischen Eisenholzbaum, ist aber mehr als das. Im urbanen Raum könne es ein Baum der Zukunft sein, sagte der an der Intervention beteiligte Basler Landschaftsarchitekt Enzo Enea. Anders als viele traditionelle heimischen Arten halte der Eisenholzbaum der besonders in den Städten spürbaren Klimaerwärmung gut stand.

Der Baum wird entsprechend nach Abschluss der Laufzeit der Intervention als Geschenk in Basel verbleiben, während die Arena mit neuen Bäumen an weitere, heute noch nicht genau feststehende Orte ziehen wird. Die Stadt Basel wird ihm in einem Park eine definitive Bleibe bieten.

Die jeweils von 11 bis 20 Uhr begehbare „Arena für einen Baum“ ist maßgeblicher Teil einer Ausstellung, welche die Kulturstiftung Basel KBH.G am 11. Mai in ihrem Stammhaus an der Basler Spitalstrasse eröffnen wird. Dort soll dann laut Vorankündigung mit rund 75 Werken von 45 Künstlerinnen und Künstlern aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart die „Vielfalt der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Natur“ präsentiert werden.