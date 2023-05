Alter Baumbestand

In der Planung wurden der alte Baumbestand, die Nachbarschaft zum Wettsteinhäuschen und zu den großen Schulfreiräumen berücksichtigt. Die Neugestaltung der Stadtgärtnerei teilt die Anlage in zwei Bereiche. Der südöstliche Teil ist stärker besonnt und hat einen platzartigen Charakter. Der nordwestliche Teil ist schattiger und der angrenzende Garten rund um das Wettsteinhäuschen wird gestalterisch miteinbezogen. Der Zaun zwischen den beiden Parzellen kann anlassbezogen ganze acht Meter breit geöffnet werden.

Die Grünanlage und der vom Verein „Wett“ betriebene Garten um das Häuschen wirken so als Einheit. Das versteckte Idyll in Kleinbasel wird so zu neuem Leben erweckt.