Basel Eine Perle der Naherholung

Neben Rothirschen und Damhirschen leben Luchse, Wildkatzen und Wildschweine in den naturnah gestalteten Anlagen. In Stallungen mit Auslauf sind Esel, Ponys, Ziegen, Schafe, Kaninchen und Meerschweinchen zu Hause. In großzügigen Volieren können die Besucher viele verschiedene Vogelarten beobachten. Die Weiher sind von Schwänen, Gänsen und Enten bewohnt. Pfauen, Störche und Reiher leben frei im Park.

Zehn Mitarbeiter sind in der Tierpflege aktiv. Sie besorgen außerdem den Grünunterhalt und kümmern sich um die laufenden Arbeiten zum Unterhalt des Parks, der jährlich rund 1,5 Millionen Franken verschlingt. Präsident des Erlen-Vereins ist Carlos Methner. Geschäftsführerin Claudia Baumgartner und ein vollamtliches Vereinssekretariat sorgen für reibungslose Administration.

Zwei wesentliche Eckpfeiler sind in all den Jahren geblieben: Noch immer ist der Erlen-Verein mit mehr als 8500 Mitgliedern der Trägerverein des Tierparks. Die Anlage steht den Besuchern weiterhin unentgeltlich zur Verfügung, denn dies war Wunsch und die Absicht der Gründer.

„E tolles Programm“

„Mer hen e tolles Programm“, verspricht der in Lörrach als früherer Fasnachts-Protektor nicht unbekannte Felix Rudolf von Rohr. Er ist Koordinator des Jubi-Wochenendes. Der Auftakt erfolgt am Freitag mit musikalischer Einstimmung beim Restaurant „Park“.

An rund 24 Ständen und in Vorführungen stellen sich am Samstag und Sonntag Vereinigungen und Institutionen vor, die sich in vielfältiger Weise der Tierwelt und der natürlichen Umwelt widmen. Außerdem finden Konzerte, Shows und Theatervorführungen statt. Der Park ist am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet (Zutritt nur via Haupteingang und nach der aktuellen 3-G-Regelung – geimpft, getestet, genesen).

Auf die Besucher wartet unter anderem eine große Tombola. Außerdem kann mit dem Kauf einer „Wolfs-Aktie“ zum Preis von mindestens 150 Franken das Projekt „Wolfsanlage“ unterstützt werden. Eine Schautafel informiert ausführlich über das Vorhaben - auch über die beträchtlichen Kosten, die der Park selbst aufbringen muss.

Kinder dürfen im Rahmen des Festprogramms Pflanzentöpfe bemalen und Erdbeeren pflanzen. Es gibt Ponyreiten, und „Hugo Hirsch“, das Symbol der Langen Erlen, lädt zum kunterbunten Zeichnen im Pavillon ein. Am Erlen-Kiosk ist das Sonderheft „BwieBasel - 150 Jahre Tierpark Lange Erlen“ erhältlich – „ein spannender Blick zurück auf die vergangenen 25 Jahre der Anlage“, versprechen die Macher der Veranstaltung.

Weitere Infos erhalten Interessierte unter www.erlen-verein.ch.