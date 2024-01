Basel: Einsatz für schützenswerte Arten

Im Plan von 2017 werde ein zunehmend schneller werdender Schwund an Pflanzen- und Tierarten sowie ein Verarmen der Lebensraumvielfalt in der Schweiz festgestellt. Auch in der Stadt am Rheinknie macht sich der Trend laut Reisner bemerkbar. Daher gelte es gegenzusteuern: „Der kantonale Aktionsplan will schützen, aufwerten, fördern, kontrollieren, aufklären und sensibilisieren“, fasst die Expertin das interdisziplinäre Maßnahmenpaket zusammen. Vor allem in einem städtischen Rahmen sei die Zusammenarbeit verschiedener Akteure ausschlaggebend. „Die Natur macht keinen Halt vor einer Grenze“, verwies sie bei der Vorstellung der Strategie, die auch einen Maßnahmenkatalog enthält, auf den Austausch mit Weil am Rhein und Lörrach.