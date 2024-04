Basel: Einstieg ins Berufsleben finden

Zielgruppe seien in erster Linie junge Menschen auf der Suche nach einer Lehrstelle oder einem Weg zum Einstieg ins Berufsleben, sagten die Organisatoren der Industrienacht am Dienstag an einer Medienrundfahrt im Lounge-Tram der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB).

Shuttledienste im Einsatz

Die BVB werden selber neben den speziellen Shuttlediensten einen vielfältigen Auftritt haben an der Industrienacht, die von 17 Uhr bis Mitternacht dauern wird. So können Besucher unter anderem Einblicke in die Revisionswerkstätten und die Fahrschule für die neuen Flexity-Tramzüge erhalten.