Basel: Endress+Hauser will Digitalisierung vorantreiben

70 Mitarbeiter

E+H ist dort der größte Mieter im neuen Freiburger Innovationszentrum „Friz“ auf dem Gelände der Technischen Fakultät der Universität, wie im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz am Dienstag zu erfahren war. „In dem modernen Gebäude haben wir sechs Einheiten mit über 70 Mitarbeitern zusammengeführt, die bisher über die ganze Stadt verteilt waren. Sie alle arbeiten an der Sensor- und Messtechnik der Zukunft, von softwarebasierten Lösungen über optische Verfahren bis hin zu biologischen Sensoren“, erklärte der Verwaltungsratspräsident Matthias Altendorf. Die verschiedenen Teams seien eingebettet in ein innovatives Umfeld aus Forschungsinstituten, Start-ups und anderen Unternehmen, um sich so gegenseitig zu inspirieren.

Für E+H seien Nachhaltigkeit und Digitalisierung zentrale Themen, erklärte der neue Firmen-Chef Peter Selders: „Sie sind Treiber unseres Geschäfts. Und sie sind eng verbunden, denn nur durch Digitalisierung erreichen wir Nachhaltigkeit zu wettbewerbsfähigen Kosten.“ Mess- und Analysetechnik böten einen großen Hebel,um industrielle Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Dies sei am E+H Global Forum deutlich geworden. Dort befassten sich mehr als 800 Kunden aus aller Welt mit der Frage, wie sich die Prozessindustrie nachhaltig transformieren lässt.