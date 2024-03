Basel: EuroAirport erneut evakuiert

In den vergangenen Monaten wurde der EAP mehrmals aufgrund von Bombendrohungen evakuiert. Mehrere Flüge wurden am Freitagnachmittag umgeleitet, wie der Internetseite des Flughafens zu entnehmen war.

In den vergangenen Monaten musste der Flughafen, der auf französischem Boden liegt, schon mehrmals evakuiert werden Im Oktober 2023 gab es innerhalb einer Woche vier falsche Bombendrohungen am EAP, eine weitere im Januar dieses Jahres. Zahlreiche Bombendrohungen führten vergangenes Jahr auch zur Evakuierung von anderen Flughäfen in Frankreich.