Basel: EuroAirport soll weiter wachsen

Reiseverhalten ändert sich

Seit Jahresbeginn entspricht das Aufkommen der Flugreisenden 90 Prozent des Volumens von 2019. Das sorgt für Optimismus bei der EAP-Spitze, wie Direktor Matthias Suhr im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz 2023 zum Ausdruck brachte. Indes: Das Reiseverhalten hat sich mittlerweile verändert. So haben Reisen aus familiären Gründen stark zugenommen, während Geschäftsreisen zurückgegangen sind. Der Anteil aus touristischen Gründen ist derweil relativ stabil. Die Erholung von der Pandemie schlägt sich auch in den Beschäftigungszahlen nieder: Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen auf der gesamten Plattform 6390 Arbeitsplätze (plus 170), davon 394 (plus 27) beim EAP als Betreibergesellschaft des Flughafens.

„Damit bleibt der Flughafen einer der großen Arbeitgeber in der trinationalen Region“, verwies Suhr unter anderem auf den hohen Stellenwert der großen Technik- und Luftfahrtunternehmen vor Ort. Denn: Das industrielle Kompetenzzentrum am EAP sei von weltweiter Bedeutung und generiere ein Drittel der Arbeitsplätze auf der Flughafenplattform. Er umfasst fünf Unternehmen Jet Aviation, AMAC Aerospace, Air Service Basel, Nomad Technics AG und seit 2023 Pilatus. Die Auftragslage ermögliche diesen Unternehmen notwendige Investitionen zu tätigen, erklärte Suhr.