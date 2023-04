Basel Fachkräfte dringend gesucht

Eine weitere Option ist die Suche nach Fachkräften im Ausland. Immerhin knapp die Hälfte der Befragten will mehr oder gleich viele Arbeitnehmer im Ausland anwerben. 26 Prozent stellen nur Arbeitskräfte innerhalb der Schweiz an.

Auch Ausland insgesamt zuversichtlich

Nicht nur in der Schweiz sind die Beschäftigungsaussichten gut – auch in den Nachbarländern wollen Firmen mehr Personal einstellen. So planen in Österreich 28 Prozent, in Frankreich 26 Prozent und in Deutschland immerhin 19 Prozent der Unternehmen Neueinstellungen. Auch global sind die Aussichten positiv – weltweit geht Manpower von einem Nettobeschäftigungsausblick von 23 Prozent aus.

In der Schweiz ist die Beschäftigung auch im vierten Quartal 2022 weiter gewachsen. Es wurden erneut mehr Stellen geschaffen. Auch die Aussichten zeigen weiterhin nach oben. Die Zahl der Stellen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent und damit das siebte Mal in Folge. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) im vierten Quartal 5,398 Millionen Beschäftigte in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heißt.