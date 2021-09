Basel Faszinierende Einblicke in die Länder am Amazonas

Das Basler Kulturzentrum ist eines der aktivsten Zentren des Festivals. Es trägt unter der Label-Bezeichnung „Kaserne Globâle“ ein knappes Dutzend Theater-, Tanz- und Musikproduktionen zum Festival bei.

Koloniale Spaziergänge und Klavierkonzerte

Die Liste der mehr oder weniger eng eingebundenen Partnerinstitutionen ist lang sowie breit gefächert. Neben kolonialen beziehungsweise postkolonialen Rundgängen durch die Stadt Basel ist unter vielen anderen Aktionen auch ein Konzert des Sinfonieorchesters Basel mit der venezolanischen Pianistin Gabriela Montera auf dem Programm aufgeführt.

Die Liste reicht zudem geografisch weit über die Festivalzentren in Basel hinaus bis nach Schaffhausen, Bellinzona, Zürich oder nach Lausanne. So zeigen das Fotomuseum Winterthur und das Kunsthaus Baselland in Muttenz in einer Kooperation fotografische Arbeiten der in Neuenburg geborenen, aber in São Paulo lebenden Künstlerin Claudia Andujar.

Das Festival mit Produktionen unter anderem aus Brasilien, Kolumbien, Peru, Bolivien, Ecuador und der Schweiz gibt sich auch betont politisch. Als thematische Schwerpunkte führen die Festivalverantwortlichen entsprechend die Begriffe Wasser, Anthropozän, Gewalt & Frieden sowie Entkolonialisierung auf.

Das Festival Culturescapes präsentiert vom 29. September bis 1. Dezember in 13 Schweizer Städten über 130 Veranstaltungen und Ausstellungen.