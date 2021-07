Der römische Sommer in Augusta Raurica: ein Ferienerlebnis der besonderen Art. Vom 10. Juli bis zum 15. August gibt es in der Römerstadt in Augst wieder jeden Tag Programm. Täglich wechselnde Angebote und Workshops laden zum Mitmachen ein, heißt es in einer Mitteilung. Schnitzeljagden wecken die Entdeckerlust, in der Kampfarena für Kinder und beim Wagenrennen wird die Geschicklichkeit erprobt. An den Wochenenden bevölkern Darsteller in historischen Kostümen das Gelände und zeigen ihr Können. Waffenschmiede, Glasbläserinnen und Textilfachfrauen zeigen längst vergessenes Können, während Legionäre und Gladiatoren mit eindrücklichen Auftritten die Menge begeistern, heißt es. Erneut vereine Augusta Raurica Lernen und Unterhaltung für alle. Ob Schiffe basteln, Brot backen, Mosaiken legen oder Ton modellieren – bei den Angeboten und Workshops werden ganz besondere Andenken hergestellt. Das weitläufige Gelände mit Picknick-Plätzen und Zelten lädt zum gemütlichen Eintauchen in die Antike ein. Wer es lieber etwas aktiver mag, bemalt Schwerter und Schilde und tobt sich damit auch gleich in der kleinen Arena aus. Auf Archäologie-Interessierte wartet im Museum ein besonderer Leckerbissen: In der neuen Sonderausstellung „Unter der Lupe. Einer römischen Lebensgeschichte auf der Spur“ werden anhand des Bleisarges aus Augusta Raurica die vielfältigen und aktuellen Forschungsmethoden der Archäologie vorgestellt. An den Wochenenden beleben Darsteller das Forum. Die meisten Angebote sind auch für Menschen mit Beeinträchtigung konzipiert, und das rollstuhlgängige Zelt auf dem Forum ermöglicht einen barrierefreien Zugang. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Programmpunkten: www.augustaraurica.ch/erleben/. Foto: zVg/Susanne Schenker