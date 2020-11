Basel Festliche Stimmung trotz Corona

Der Münsterplatz glänzt mit einer Schneekugel-Beleuchtung im Baumhain und mit einer großen, von Johann Wanner geschmückten Weihnachtstanne vor dem Münster. Das 46 Meter hohe, geschmückte und beleuchtete Riesenrad ermöglicht einen Blick über Basel.

Lichtinstallation am Basler Rathaus leuchtet abends

Zur Adventszeit erhellt ein Lichterspiel am Abend die Innenhoffassade des Basler Rathauses bis zum Schließen seiner Tore um 22 Uhr. Dabei werden die Motive an der Fassade animiert und mit zur Weihnachtszeit passenden Elementen ergänzt.

Die Lichtinstallation wurde laut Mitteilung gestern um 18.30 Uhr angeschaltet und wird bis Sonntag, 27. Dezember, jeweils von 17 bis 22 Uhr in Betrieb sein. Das Lichterspiel dauert rund fünf Minuten und läuft ohne Ton in einer Endlosschlaufe.

Nicht möglich sein wird coronabedingt die Auflage des beliebten Wunschbuches im Innenhof des Rathauses. Auch werden die Besucher des Rathausinnenhofs aufgefordert, eine Maske zu tragen.

Ab morgen, 29. November, bis zum 24. Dezember dreht dann das beliebte Wiehnachts-Drämmli an zwölf Nachmittagen seine Runden in der Basler Innenstadt. In diesem Jahr kommen nicht nur Kinder, sondern alle trambegeisterten Fahrgäste auf ihre Kosten. Sie können im weihnachtlich dekorierten Oldtimertram 181 zusammen mit dem BVB-Santiglaus durch die Basler Innenstadt fahren.

Aufgrund der aktuellen Situation werden pro Fahrt nur acht Plätze angeboten, damit der Abstand eingehalten werden kann. Des Weiteren gilt für die Fahrgäste ab zwölf Jahren eine Maskenpflicht. Die 45-minütige Fahrt durch die Innenstadt ist für alle kostenlos.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung per E-Mail an events@bvb.ch nötig. Alle Teilnehmer müssen zehn Minuten vor der Abfahrtszeit an der Haltestelle Schifflände beim Fischmarktbrunnen eintreffen. Beim Einsteigen in das Wiehnachts-Drämmli muss die entsprechende Reservationsbestätigung vorgezeigt werden.