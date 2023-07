Basel Forschung wird ausgebremst

Gute Einnahmen

Corona hatte Lonza in den vergangenen Jahren gute Einnahmen beschert. Die Basler waren für die US-Firma Moderna der Zulieferer des Vertrauens. Die tieferen mRNA-Geschäfte wurden nun zuletzt von einer „anhaltenden“ Nachfrage nach bereits zugelassenen Produkten kompensiert, erklärte Lonza am Freitag in einer Mitteilung. In Zahlen ausgedrückt verbesserte Lonza den Umsatz im ersten Halbjahr um 3,2 Prozent auf 3,08 Milliarden Franken. Währungsbereinigt waren es plus 5,6 Prozent. In den zwei Jahren zuvor war das Unternehmen noch deutlich zweistellig gewachsen. Lonza hatte für das gesamte Jahr ein hoch einstelliges Umsatzwachstum in Aussicht gestellt, kann dieses Versprechen aber nicht mehr halten. Neu ist von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich die Rede.

Profitabilität sinkt

Auch die Profitabilität entwickelt sich nicht so wie erwartet. Die Prognose für die sogenannte Kern-EBITDA-Marge in diesem Jahr senkt Lonza auf 28 bis 29 Prozent, von zuvor 30 bis 31 Prozent. Denn es fehlen nicht nur die Corona-Umsätze, auch die Nachfrage nach Dienstleistungen für Entwicklungsprojekte in frühen Phasen hat sich abgeschwächt, erklärte das Unternehmen. Denn mit den steigenden Zinsen wird die Finanzierung neuer Projekte für Biotech-Firmen immer schwieriger. Die Kunden der Pharmazulieferer müssen sich daher einschränken. Gleichzeitig sitzt das Portemonnaie der Konsumenten nicht mehr so locker. Das spürt Lonza bei den Kapseln für Nahrungsergänzungsmittel, die eine schwache Nachfrage erfuhren. Die Auslastung der Anlagen in dem Bereich war daher tief, was den Profit schmälerte.