Basel Fragen der Zeit

Auftakt mit Elif Shafak

Den Auftakt macht Elif Shafak. Sie gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart und ist eine international gefragte Intellektuelle. Ihre Werke wurden in über 50 Sprachen übersetzt. Zu ihren bekanntesten Romanen zählen „Die vierzig Geheimnisse der Liebe“ (2013) und „Ehre“ (2014). Mit „Unerhörte Stimmen“ (2019) stand sie auf der Shortlist des Man Booker Prize. Ihre Artikel und Auftritte machten sie zum viel beachteten Sprachrohr für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte zunächst in der Türkei, später in ganz Europa. Elif Shafak lebt in London. In ihrem neuen Essay „Hört einander zu!“ (Kein & Aber Verlag) appelliert Shafak angesichts der gespaltenen Gesellschaften, der vielen marginalisierten Stimmen und zunehmender Intoleranz in den Social Media-Blasen an unsere Bereitschaft, zuzuhören. Sie unterstreicht die Wichtigkeit davon, möglichst diversen Geschichten Gehör zu verschaffen und zu schenken, um Werte wie Demokratie, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zu stärken.