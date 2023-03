Basel Frischzellenkur für den Messestandort

Das Festival will das kreative Potenzial der Region feiern und Partnern aus der Kultur- und Musikszene von Basel eine Plattform bieten. In diesem Jahr präsentieren sich Bands, Künstler aus der Veranstaltungsreihe „Mitten in der Woche“ der Musik Agentur „trust the process“, des Musikfestivals BScene und aus dem Umfeld der Basler Electro- und House-Künstler Thom Nagy und Nik Frankenberg, wie seitens der Organisatoren zu erfahren ist.