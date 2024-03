Basel: Für adäquate Ersatzlösungen

Dass die ÖPNV-Branche die Steckkarte früher oder später abschaffen wolle, ist aus Sicht der Regierung „nicht per se problematisch“. Sie setze aber voraus, dass ältere Personen, Primarschüler, aber auch Touristen dabei nicht vergessen werden und „adäquate Ersatzlösungen“ angeboten werden. Verkehrsdirektor Isaac Reber (Grüne) hielt fest, dass hier die Möglichkeiten des Kantons begrenzt seien, da die ÖV-Angebote nicht an den Grenzen aufhören. Zudem hielt die Regierung in der Antwort fest, dass der Kanton trotz Vertretung im TNW-Vorstand keinen Einfluss auf das Ticketangebot habe. Dies sei im Kompetenzbereich der Transportunternehmen und auf nationaler Ebene der Branchenorganisation Alliance SwissPass, in der Nordwestschweiz der TNW.