Basel Für eine direkte Anbindung

20 bis 30 Jahre

Staffelbach kündigte an, in den nächsten 20 bis 30 Jahren am Bahnhof SBB nicht mit dem Bauen aufzuhören: Langfristig sollen dort fünf Querungen entstehen und ein Tiefbahnhof mit vier Gleisen. In der Reihenfolge des Ausbaus des Bahnknotens sei man frei. „Es wäre auch möglich, als ersten Schritt den Tiefbahnhof des Bahnhofs SBB mit der neuen Station Mitte zu verbinden“, erklärte Staffelbach.

Viele Baustellen

Derzeit und in naher Zukunft läuft viel rund um das Bahnnetz der Region: Die SBB realisiert bis zum Jahr 2025 die Infrastrukturen für den S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Liestal und Basel SBB und baut die Kapazitäten am Bahnhof Basel SBB aus. In einem weiteren Zeitraum bis etwa 2035 führen die Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen im Dreiland zahlreiche weitere Projekte aus, unter anderem den Doppelspurausbau im Laufental, die neue Haltestelle Basel Solitude, die Bahnanbindung EuroAirport und den Ausbau der Rheintal-, Wiesental- und Hochrheinbahn.

Das Parlament hat bereits 2019 die Projektierungsmittel von 100 Millionen Franken für das Herzstück im Rahmen des Ausbauschritts 2035 des Bundes beschlossen. „Ich bin überzeugt: Die Frage ist nicht, ob, sondern nur noch, wann das Herzstück kommt“, erklärte Esther Keller, Vorsteherin des Basler Bau- und Verkehrsdepartements.