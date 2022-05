Basel Für eine lebendige Flusslandschaft

Für die Besucher des Landschaftsparks seien in der Dammböschung an ausgewählten Stellen Sitzanlagen zum Verweilen am Wasser vorgesehen. Um das Trinkwasser, das in den Langen Erlen gewonnen wird, vor Verunreinigungen vor allem bei Hochwasser besser zu schützen, soll zudem die Durchlässigkeit des Flussbetts reduziert werden. Derzeit klärt das Tiefbauamt auch ab, ob die Dämme mit geringem Aufwand an einzelnen Stellen geöffnet werden können. Die Lebensräume des Landschaftsparks würden so stärker miteinander verbunden und Tiere könnten besser an die Wiese gelangen. Die Flächen würden bei größerem Hochwasser überflutet, was zusätzlichen ökologischen Mehrwert bringe.