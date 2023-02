Basel Für einen starken Standort

„Mit dieser neuartigen Produktionsstätte für RNA-Therapeutika verfügt Schweizerhalle nun über eine der modernsten chemischen Produktionsanlagen der Welt. Dies ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, innovative Technologien zu nutzen und in diese zu investieren“, sagte Steffen Lang, President Operations. Und weiter: „Diese jüngste Investition stärkt unsere Produktionsbasis in der Schweiz, die sich auf die Herstellung hochkomplexer, schwer herzustellender Therapien konzentriert.“

Zwei Produktionslinien

Die neue Produktionsstätte in Schweizerhalle umfasst zwei Produktionslinien für RNA-Therapeutika, die sich über drei Stockwerke erstrecken. Obwohl der Bau sehr komplex war und mehr als zwölf Kilometer Rohrleitungen und rund 100 verschiedene Gerätetypen umfasste, konnte das Projekt in weniger als zwei Jahren mit einer Investitionssumme von rund 70 Millionen Franken abgeschlossen werden. „Wir haben in kürzester Zeit eine neue Technologie für Novartis eingeführt. Es war das erste Mal, dass ein Ingenieursteam und ein Produktionsteam innerhalb von Novartis Erfahrungen in der Herstellung von RNA-Therapeutika im großen Maßstab sammeln konnten“, sagte Michael Wessels, Site and Manufacturing Head Chemical Operations Switzerland. „Diese hochinnovative Fertigungstechnologie, die zwischen klassischen niedermolekularen Verbindungen und Biologika angesiedelt ist, wird neue Möglichkeiten für die Zukunft bieten.“