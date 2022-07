Basel Für Freude und Emotionen sorgen

Grundsätzlich lebt die Show auch von traditionellen Elementen wie den Massed Pipes and Drums oder dem großen Finale. Wir bringen aber immer wieder neue und auch experimentelle Elemente rein, wie zum Beispiel die Red Hot Chilli Pipers zusammen mit den Highland Dancers. Die diesjährige Show ist komplexer und komplizierter. Es gibt fast keinen Programmpunkt, bei dem nicht mehrere Formationen involviert sind.

Dies verlangt einerseits von den Mitwirkenden sehr viel Präsenz, Einsatz und Flexibilität, stellt aber auf der anderen Seite auch uns als Organisatoren bei den Abläufen vor Herausforderungen. Dank wirklich toller Mitwirkender und einem eingespielten Regie-Team läuft alles reibungslos.

Frage: Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den teilnehmenden Formationen über das Basel Tattoo und die außergewöhnliche Location?

Die Mitwirkenden sind begeistert vom Basel Tattoo und sehr dankbar, dass sie hier auftreten dürfen. Sie genießen ihre Zeit in Basel und der Schweiz. Das Basel Tattoo findet im Hof der Kaserne, also am eigentlichen Ursprungsort solcher Veranstaltungen, statt. Das kommt nicht nur bei den Zuschauern, sondern eben auch bei den Mitwirkenden sehr gut an. Außerdem schätzen unsere Formation die Gastfreundschaft der Baslerinnen und Basler sehr. Und nicht zu vergessen ist natürlich die legendäre Cast Bar, also die Mitwirkenden-Bar, wo sich die Akteure bis spät in die Nacht treffen und gemeinsam feiern.

Frage: Mit der Parade durch Basel geht das Tattoo mitten ins Leben der Stadt: Wie wurde dieses Angebot angenommen?

Die Basel Tattoo Parade ist ein Volksfest. Rund 130 000 Zuschauer bevölkerten die Stadt am letzten Samstag und erlebten ein farbenfrohes Spektakel. Neben den Basel Tattoo-Formationen nahmen fast 40 Zusatzinformationen aus dem In- und Ausland teil. Eine ähnliche Stimmung erlebt man in Basel eigentlich nur an der Basler Fasnacht.

Frage: Was bedeutet Ihnen persönlich die Neuauflage des Festivals nach der erzwungenen Corona-Pause?

Ich persönlich bin natürlich sehr glücklich, dass wir nach zwei Jahren Pause das Basel Tattoo endlich wieder durchführen dürfen. Wir dürfen unseren Besuchern wieder eine Freude bereiten und für Emotionen sorgen. Das ist einfach großartig. Und ich freue mich sehr, dass wir so viele namhafte Formationen verpflichten konnten. Das Bedürfnis nach dem Basel Tattoo ist auf allen Seiten vorhanden. Das macht mich zufrieden und lässt mich auch zuversichtlich in die Zukunft blicken.

