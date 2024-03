Basel: Für mehr Attraktivität der Stadt

Die neuen Boulevardpläne betreffen die Areale Birsig-Parkplatz, Weber-/Ochsen- und Utengasse, Meret Oppenheim-Platz, Bahnhof SBB, Badischer Bahnhof, Bahnhof St. Johann, Voltaplatz und Erasmusplatz. Das seien Gebiete, in denen sich bereits eine relativ starke Nutzung mit Boulevardgastronomie entwickelt habe.

Außenwirtschaften in diesen ausgewählten Gebieten können also neu von Sonntag bis Donnerstag bis Mitternacht und an den Frei- und Samstagen bis 1 Uhr ihre Gäste draußen bewirten, wie Roland Frank, Leiter Fachstelle Stadtteilentwicklung im Präsidialdepartement, sagte. Die Vereinigungen Kulturstadt Jetzt, Wirteverband sowie Kultur & Gastronomie zeigen sich in einer gemeinsamen Medienmitteilung erfreut über den regierungsrätlichen Erlass. „Die so mögliche Verlängerung der Außenöffnungszeiten in diesen Gebieten ist ein großer Gewinn für die Attraktivität der Stadt“, schreiben sie. Die neuen Boulevardpläne gehen auf eine Forderung des Großen Rats zurück. Dieser hatte vor einem Jahr einen entsprechenden Vorstoß von GAB-Großrat Laurin Hoppler mit deutlicher Mehrheit an die Regierung überwiesen.