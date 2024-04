Basel: Für mehr Kapazitäten

Parallel zur bestehenden Rheintalbahn habe die Deutsche Bahn (DB) zwischen dem Bahnhof Weil am Rhein und der Wiese in Basel in der Schweiz insgesamt sechs neue Gleise gebaut: Zwei davon würden künftig als Durchfahrtsgleise für den Güterverkehr genutzt, vier dienten ab sofort der Zollabfertigung und dem Lok- und Personalwechsel für Güterzüge. Die Anbindung der neuen Gleisgruppe an den Badischen Bahnhof in Basel erfolgt laut Mitteilung zunächst über ein provisorisches Anschlussgleis. Ab 2028 sollen die beiden Durchfahrtsgleise über die aktuell noch im Bau befindliche Brücke über die Wiese verlaufen.

Der lange geplante Ausbau der Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Basel ist damit noch lange nicht am Ziel. Geplant ist, im Jahr 2041 fertig zu werden. Deutschland und die DB investieren umgerechnet rund 14 Milliarden Franken in den viergleisigen Ausbau der rund 200 Kilometer langen Strecke.