Basel Ganz im Zeichen der weißen Pracht

Der Schutz vor Schnee

Dem Schutz vor Schnee, vor Kälte und Feuchtigkeit kommt im Alltag und in der Ausstellung große Bedeutung zu. Dafür erbitten sich die Menschen Beistand von Heiligen und Gottheiten – wie auf Gemälden, an Figuren oder Amuletten erkennbar ist. Einblicke gibt es in der Ausstellung auch in die funktionale Bekleidung, vor allem aus dem arktischen Lebensraum. Da kommt selbst einem Faden eine schützende Funktion zu. Gezeigt werden auch verschiedene Schnee- und Skibrillen.

Um den Schnee zu beseitigen, braucht es Hilfsmittel wie Schaufeln, Pflüge, Rechen und Kratzer. Der russische Skistock diente sowohl dem Anschieben, Ausbalancieren, als Schaufel sowie als Verteidigungswaffe gegen Tiere.

Mittel der Fortbewegung

Die Fortbewegung im Schnee ist beschwerlich – wie Druckgrafiken und Holzschnitte verdeutlichen. Doch der Mensch hat dafür Abhilfe geschaffen: Er wandert mit Schneeschuhen oder Steigknochen über den Schnee.

Im Zentrum der Ausstellung steht der Schlittenhang. „Wir besitzen eine große Schlittensammlung. Als die Kuratorin Florence Roth diese entdeckte, fand sie, damit sollte man etwas machen, und Schlitten werden ja nur bei Schnee benutzt, also war das Thema naheliegend“, sagt Museumssprecherin Andrea Mašek auf Anfrage unserer Zeitung. Die Schlittenpartie bestreiten mehr als 20 Prachtexemplare: vom Einbeiner aus dem Baselbiet und dem Toboggan aus Kanada bis zum Chries-Schlitten für den Transport von Tannenästen sowie dem Postschlitten aus Bern. Auch im Kleinformat sind Schlittengespanne zu bewundern.

Den Schnee gestalten

Mit Schnee und speziellen Messern werden nicht nur Iglus erstellt. Schneemänner zu bauen gehört zu den schönsten Winterbeschäftigungen. In der Ausstellung gehen die Schneefiguren mit der Zeit, werden sogar als Botschafter für den Umweltschutz – der Schnee selber muss laut Mitteilung in Zeiten des Klimawandels ja auch geschützt werden – eingesetzt. Schnee sei zudem der Stoff, aus dem viele Geschichten respektive Kinderbücher sind.

Faszinierend ist zudem die einzelne Schneeflocke. Eindrücklich sind die Mikroskop-Aufnahmen von Wilson A. Bentley. Und spannend, wie anders die Flocken auf japanischen Textilien dargestellt sind als zum Beispiel auf den gezeigten Kinderzeichnungen. Hier dürfen dann auch die Besucher aktiv werden und Schneebilder anfertigen sowie ausstellen.

Aber wie oft gibt es in den heimischen Breitengraden überhaupt weiße Weihnachten? Mašek berichtet Ernüchterndes: „Seit gemessen wird, also seit 1931, gab es in Basel zwölfmal weiße Weihnachten, das bisher letzte Mal 2010. Leider kommt jeweils vor Weihnachten das sogenannte Weihnachtstauwetter, das uns grüne Festtage beschert.“ Die Ausstellung im Museum der Kulturen Basel, Münsterplatz 20, ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Näheres im Internet: www.mkb.ch.