Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten auf dem Areal der Universitären Psychiatrischen Klinken Basel gesprengt. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall ereignete sich um 5 Uhr in einem Restaurant an der Friedrich Miescher-Straße in der Nähe zur französischen Grenze, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Sprengung erfolgte „auf noch unbekannte Art“. Der Geldautomat befand sich auf dem Campus der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK Basel), in unmittelbarer Nähe zum hauseigenen Restaurant der Institution. Der Bankomat sei auf der Außenseite des Gebäudes angebracht gewesen, sagte eine Sprecherin der UPK Basel.