Für den Prozess gegen Ertan Y. sind zwölf Verhandlungstage vorgesehen. Zum Vergleich: Andere Strafverfahren in der Schweiz dauern oft nur einen halben oder ganzen Tag vor Gericht. Die Strafakte des Angeklagten soll mehr als 90 Ordner umfassen. Der „Blick“ berichtet zudem, dass der Angeklagte, der seit 2021 in Basel in U-Haft sitzt, Gefängniswärter für Gefälligkeiten bestochen haben soll. Mit einer Sicherheitsmitarbeiterin soll er Sex im Knast gehabt haben.

Laut Mitteilung des Gerichts werden dem Rocker „Geldwäscherei in Millionenhöhe, Leasingbetrug, illegales Geldspiel, gefälschte Covid-Zertifikate“ sowie unter anderem Vergewaltigung und sexuelle Handlungen mit Kindern vorgeworfen.