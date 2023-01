Der Fluglärm ist ein Dauerthema, vor allem in der Baselbieter Politik und in der EAP-Chefetage. Am Mittwoch beteuerte die Baselbieter Regierung in ihrer Eignerstrategie zum Flughafen, dass sie sich mit Nachdruck weiter für ein konsequentes Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr einsetzen werde. Dieses gebe es eigentlich bereits, allerdings mit der Einschränkung, dass der Flugverkehr am EAP bereits um 5 Uhr wieder losgeht und nur besonders laute Flugzeuge bis 6 Uhr warten müssen. Diese dürfen auch am Abend bereits nach 22 Uhr nicht mehr starten.

68 Prozent weniger Starts als zuvor