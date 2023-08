Basel Gemeinsam für mehr Schlagkraft

Ein Modell für andere Regionen ist die Dienstgruppe bereits. Der stellvertretende Leiter der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, Florian Lohr, erklärt: „Unsere Gemeinsame operative Dienstgruppe ist zwar kein Unikum mehr, aber Blaupause für Gruppen in anderen Grenzregionen.“

Als innenpolitischer Experte der SPD in Baden-Württemberg zeigt sich Sascha Binder inspiriert: „Zusammenarbeit bringt mehr Schlagkraft. Gerade an unseren Grenzen schafft das mehr Sicherheit. Die Arbeit hier ist der erste Baustein, um Migrationsbewegungen an unseren Grenzen zu steuern.“ Jonas Hoffmann, Mitglied im Innenausschuss des Landtags von Baden-Württemberg, ergänzt: „Ein großes Dankeschön an die Polizeikräfte, die hier am Badischen Bahnhof, aber auch in unserer ganzen Region neue Wege gehen und täglich ihre wichtige Arbeit machen. Wenn auch in anderen Bereichen so gut zusammengearbeitet werden würde, wie es die GoD am Badischen Bahnhof macht, wären wir deutlich weiter.“