Basel: Grenzkontrollen sorgen für Kritik

Tram oft verspätet

Das führe immer wieder zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten. Nachfolgende Straßenbahnen mussten sogar umgeleitet werden, um den Zeitverlust wieder aufzuholen. Wenn es keine Kontrollen gäbe, würde die BVB den Fahrplan einhalten.

Dass die Kontrollen an der Grenze zur Schweiz Wirkung zeigten, erklärten zuletzt CDU-Landtagsabgeordnete anlässlich des Besuchs von Innenminister Strobl am Badischen Bahnhof im November: Zum ersten Mal seit 2022 seien die Zahlen rückläufig, denn im Oktober 2023 waren 17 146 unerlaubte Einreisen nach Deutschland festgestellt worden, während es im September 2023 noch 21 365 waren.

Weniger Einreisen

Laut Jahresstatistik 2023, welche die Bundespolizei jüngst veröffentlicht hat, sind im Oktober 2506, im November 2242 und im Dezember 1675 Personen über die Schweiz unerlaubt nach Südbaden eingereist. Insgesamt waren es 18 539 Personen (Vorjahr 10 472). Indes: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vermutet allerdings, dass der Rückgang in den vergangenen Wochen nur zu einem geringen Teil auf die von Faeser angeordneten Grenzkontrollen zurückzuführen ist.

Die GdP sieht eher einen Dominoeffekt, also dass Anrainerstaaten und deren Nachbarn, unter anderem in der Balkanregion, ihren eigenen Grenzschutz verstärkt haben. Zudem sinken die Zahlen in den Wintermonaten, wie auch die Statistik für das Jahr 2022 zeigt: So verringerte sich die Zahl der unerlaubten Einreisen damals von 2916 im November auf 1579 im Dezember 2022.

In der Schweiz gibt es aber auch Befürworter strikter Grenzkontrollen: So sprach sich zuletzt SVP-Großrat Joël Thüring in der Basler Zeitung für eine Einführung aus: „Ich wünsche mir, dass Jans im Bundesrat gemeinsam mit den Bürgerlichen Grenzkontrollen beschließt und seine Partei davon überzeugt. Das Asylchaos in unserem Land und die massive Zunahme der illegalen Einreisen lässt keine andere Möglichkeit zu. Als Basler sollte er wissen, wie effektiv Grenzkontrollen sind. Die deutsche Seite, auch am Übertritt bei Weil am Rhein, macht es vor.“

Und weiter: „Als ehemaliger Regierungspräsident kennt er die Statistiken. Er weiß, dass Basel auch deshalb die gewalttätigste Stadt ist, weil wir keine Grenzkontrollen und ein ungelöstes Asylproblem sowie am Gewalt- und Drogenhotspot Dreirosen auch deshalb ein großes Problem haben, weil zu viele illegale Asylbewerber nicht abgeschoben werden. Hier kann er nun beweisen, dass er sich für Basel einsetzt und nicht, wie bei Genossen oft üblich, seine ideologischen Scheuklappen anbehält.“